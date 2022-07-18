Fransa’nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndü.

Bölgeden 16 bin kişi tahliye edildi.

İspanya’da ise 30 bin hektarlık alan yandı, 3 bin 200 kişi de tahliye edildi.

[Malaga, İspanya | Fotoğraf: AFP]

Portekiz’de çıkan orman yangınlarının kontrol altında olduğu açıklandı.

Sanchez'den ölen itfaiyeci için taziye

Öte yandan İspanya’nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli yaşamını yitirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur." dedi.