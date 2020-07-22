Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumu dikkatle izlediklerini söyledi.

Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını belirten Le Drian, Çin'de "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kampların kapatılması çağrısında bulundu.

Le Drian, Uygur Türklerine yapılan muamelelerin kabul edilemez olduğunu ve bunları kınadıklarını belirterek, Çin'in derhal Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin girmesine izin vermesi gerektiğini söyledi.

30 kadar Fransız Milletvekili ise, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik insanlık suçu işlediği gerekçesiyle, uluslararası mahkemede yargılanması talebini içeren dilekçeye imza attı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, kaygıyla karşılanıyor.

Söz konusu kamplarda, en az 1 milyon Uygur'un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor.

ABD de, Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerinde rol oynayan 11 şirkete yaptırım kararı almıştı