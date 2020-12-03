Fransa’dan Karabağ konusunda skandal bir adım daha geldi.

Fransa Senatosu’nun ardından Fransa Ulusal Meclisi de resmen Azerbaycan Toprağı olan Yukarı Karabağ'ın "bağımsız bir devlet olarak tanınmasını tavsiye eden kararı" onayladı. Parlamentonun alt kanadı olan Meclis’teki skandal oturuma 201 milletvekili katıldı; 188 evet ve 3 hayır oyu ile karar kabul edildi.

Kararın resmi bağlayıcılığı yok

Skandal karar Fransız hükümetine tavsiye niteliği taşıyor. Yukarı Karabağ’ın "bağımsız bir devlet olarak tanınmasını tavsiye eden" kararın resmi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Ermeni lobisi konuyu gündemde tutma aracı olarak kullanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, bu adımı "müzakere süreci için yararlı bulmadığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Fransa’nın doğrudan müdahale edemeyeceğini söylemişti.

25 Kasım'da, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan senato da benzer bir tavsiye kararını 1 hayır oyuna karşı 305 evet oyu ile onaylamıştı.