Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi Tatar'a iade etti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erhürman'ın yoğun bir çalışma içerisinde tüm olasılıkları denediğini, daha önce mecliste en fazla milletvekiline sahip Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in de hükümeti kurma görevini iki haftalık çalışma sonrasında iade ettiğini hatırlattı.

Tatar, "Demek ki parlamentoda siyasi partilerin sayılarına baktığımızda bir sıkıntı olduğunu görmekteyiz. Şu ana kadar bir hükümet kurulmuş olsaydı halkımız memnun olacaktı ancak bütün çabalara rağmen hükümetin kurulamadığını görüyoruz" dedi.

Pandemi döneminde iki turlu cumhurbaşkanı seçiminin yaşandığını ifade eden Tatar, şu an halkın durumuna bakıldığında, bir erken seçim beklentisinin olmaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in bu noktada erken seçime gitmenin doğru olmadığını kendisine ilettiğini belirtti, mutlaka seçim ve halk oylaması yasasına bakılması gerektiğini işaret etti.

"Benim yetkim 60 gün içerisinde bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır"

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin kurulması için bir değerlendirme yapması gerektiğini vurgulayarak, "Benim yetkim 60 gün içerisinde bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır. Şu anda 30 güne yakın bir zaman dilimi geçmiştir. Bir 30 gün daha vardır. İnşallah süreç o kadar uzun sürmez. İnşallah en erken zamanda bir hükümet kurulur. Bu hükümetin kurulmasına da hepimiz yardımcı oluruz" dedi.

Mecliste güvenoyu alınması konusunda bir anlayışın gelişebileceğine işaret eden Tatar, hükümet boşluğunun ülkeye faydası olmayacağını, bütçe konusunda gecikme yaşanacağını ve bu sıkıntıların halka yansıyabileceğini kaydetti.

Erhürman görevi 21 Kasım'da devralmıştı

Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini Erhürman'a vermişti. KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Erhürman'ın Anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyordu. Erhürman'ın yeni bir hükümet kurmak için 5 Aralık'a kadar vakti olmasına rağmen görevi bugün iade etti.

Öte yandan Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermiş ancak Saner de 21 Kasım'da görevi iade etmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi'nde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.