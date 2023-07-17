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Dünya
AA 17.07.2023 21:09

Fransa, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırarak "Ukrayna limanlarına yasa dışı abluka uyguladığını" bildirdi ve kararı kınadı.

Fransa, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını kınadı

Bakanlık, Rusya'nın Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmayı yenilememe kararı hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın anlaşmayı sonlandırmasıyla ilgili "Rusya, bu bölgedeki deniz ulaşımının engellenmesinden sorumludur ve Ukrayna limanlarına yasa dışı abluka uyguluyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin kınandığı açıklamada, Rusya, küresel gıda güvencesi üzerindeki “şantaja” son vermeye ve alınan karardan geri adım atmaya çağrıldı.

Fransa'nın ortaklarıyla "dünyanın dört bir yanındaki en savunmasız nüfusların üzerindeki gıda güvencesizliği risklerini azaltmak için eylemlerini artırmaya devam edeceği" vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna’daki gıda güvencesizliği ve yetersiz beslenmeden etkilenen insanlara yardım etmek için uluslararası gıda yardımını bu yıl için 840 milyon avronun üzerine çıkardığı da kaydedildi.

Rusya'dan "tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

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