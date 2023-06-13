Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 21:07

Fransa: Rus devlet kurumları ülkemize karşı dezenformasyon yürütüyor

Paris yönetimi, Rus devlet kurumlarının Fransa'ya karşı internet ortamında dezenformasyon yürüttüğünü bildirdi.

Fransa: Rus devlet kurumları ülkemize karşı dezenformasyon yürütüyor

Fransa Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, resmi makamların, farklı Rus aktörlerin Fransa'ya karşı dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bu aktörler arasında Rus veya Rusça konuşan kişi ve Rus şirketlerin yer aldığı belirtilerek, Rus devlet kurumlarının veya ona bağlı kurumların da Fransa hakkında yalan bilgiler yayarak bu kampanyaya katıldığı aktarıldı.

Söz konusu dezenformasyon kampanyasının, sahte sosyal medya hesaplarının yanı sıra Fransız medyası ve devlet kurumlarının web sayfaları taklit edilerek "sahte" internet siteleri oluşturularak yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, durumun tespit edilmesiyle yetkili Fransız makamlarının gerekli önlem ve koruyucu tedbirleri aldığına ve Fransa Dışişleri Bakanlığı sitesini de hedef alan böyle bir girişimin olduğuna işaret edildi.

Bu kampanyaya, Rusya'nın büyükelçiliklerinin ve Rus kültür merkezlerinin kurumsal sosyal medya hesaplarının da dahil olduğu ifade edilen açıklamada, durumun Rusya'nın Fransız kurumlarına zarar verme amacı güden "hibrit stratejisinin" yeni bir örneği olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'nın Rusya'yı bu tavrı nedeniyle kınadığı belirtilen açıklamada, Fransız yetkililerin Rusya'nın yürüttüğü "hibrit savaşı" yenmek için ortaklarıyla çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, hiçbir dezenformasyon girişiminin, Fransa'nın Ukrayna'ya destek verme çabalarını engelleyemeyeceği vurgulandı.

ETİKETLER
Fransa Rusya
Sıradaki Haber
Trump hakim karşısına çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Lübnan Başbakanı, haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı
22:06
ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
22:03
İngiltere yargısı, Lübnan'daki liman patlamasında Londra merkezli bir şirketi sorumlu buldu
22:00
DSÖ: Kakhovka Barajı bölgesine ilişkin birincil endişemiz su kaynaklı salgın
21:58
ABD'li Senato lideri: İsveçli liderlerin Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına inanıyorum
21:55
Hollywood'daki grev sürerken Star Wars ve Avatar'ın devam filmleri ertelendi
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
Gümüşhane’nin 'altın vadisi'
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ