Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”

ABD Merkezli ünlü film şirketi Marvel, Black Panther seri filmlerinin sonuncusu Black Panther: Yaşasın Wakanda’da (Black Panther: Wakanda Forever, 2022) kralını kaybeden bir halkın yasını, yeniden bir araya gelmesini ve yeni liderini bulmasını konu ediyor.

Vibranyum adlı bir maddenin gücü sayesinde Marvel evreninde dünyanın en güçlü ülkesi konumundaki ülke Wakanda. Ancak bu gücü sağlayan vibranyumun global değerinin fark edilmesi, Wakanda’ya karşı sömürgeci bir saldırının fitilini ateşliyor.

Daha önceki krallar, ürettikleri teknolojinin ve gizli yeraltı kaynaklarının talan edilmesinden korktukları için susmayı tercih etmiş ve dünyaya açıldıkları anda dünyanın gözlerinin onlara dikileceğini öngörmüşler.

Bizim dikkat çektiğimiz kısım da tam burada başlıyor. Zira, krallarının ölmesiyle Wakanda tehlikelere açık hale geliyor.

Özellikle Afrika’yı yüzyıllarca sömürmüş Fransa, filmde de vibranyum elementine ulaşmak için yasadışı yollara başvuruyor.

Filmde, Fransa bir taraftan Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında Wakanda ile müzakerelere katılırken, diğer tarafta vibranyuma ulaşmak için operasyon düzenliyor.

Ancak operasyon hüsranla sonuçlanıyor. BM’nin Cenevre’deki ofisinde Wakanda temsilcilerinin Fransa’ya verdikleri ders oldukça dikkat çekici.

Zira gerçek hayatta da Fransa, yüzyıllarca sömürdüğü Afrika’da artık istenmeyen adam konumunda. Hem sömürgeci geçmişinden kalma katliamlarla yüzleşme konusunda sınıfta kaldı hem de yükselen kıta Afrika’ya geçmişteki gibi muamele etmesi hoş karşılanmadı.

Öyle ki, son 10 yılda Mali, Burkina Faso ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nden askerlerini çekmek zorunda kaldı. Birçok ülkede resmi dil olan Fransızca, terkedilmeye başlandı.

İnsani yardım ve arabuluculuk çalışmalarında Fransa oldukça geride kaldı. Silah sistemlerinin Afrika’ya ihracında da Fransa eski performansında değil.

Fransa’da basılan paralar, neredeyse her bir köşede konuşulan Fransızca ve Fransız kültürünün yaygınlığı, Paris yönetiminin kötü Afrika politikasını ikame etmiyor.

Black Panther: Yaşasın Wakanda filminde olduğu gibi, Afrika ülkeleri Fransa’ya karşı seslerini yükseltiyor. Örneğin Mali Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yıllarda BM Genel Kurulu’nda Fransa’yı teröre destek vermekle suçladı.

Fransa'dan tepki

Fransız gazeteci Jean Bexon Twitter hesabından, filmden bir sahneyi, "En son Amerikan Marvel yapımında (Black Panther: Yaşasın Wakanda), Mali'ye operasyon çeken kötü Fransız paralı askerler, Barkhane Operasyonu askerleri gibi giydirilmiş." notuyla paylaştı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Silahlı Kuvvetlerimizin yalan ve yanıltıcı şekilde temsil edilmesini kınıyorum." ifadesini kullandı.

Lecornu, paylaşıma tepki göstererek 58 Fransız askerinin Mali'nin isteği üzerine bu ülkeyi terörist gruplara karşı korumaya çalışırken hayatını kaybettiğini savundu.

Sahneler sosyal medyada ilgi gördü

Barkhane Operasyonu kapsamında konuşlanan Fransız askerlerinin faaliyet yürüttüğü Mali'nin Gao kentinde çekilen filmde, Fransa, Mali'nin Gao bölgesindeki Wakanda ülkesinin kaynaklarını tekeline almak isteyen bir ülke olarak tanımlanıyor.

Wakanda'da kaos çıkaran suçluların Fransız ordusu üniformalarına benzer kamuflajlarla sunulduğu filmde, Fransız paralı askerler, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde yargılanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanının da temsil edildiği duruşma sahnesinde Fransa ordusu üniformalı paralı askerler Wakanda kraliçesinin önünde diz çöktürülmüş şekilde sunuluyor.

Sahnenin devamında yer alan radyo konuşmasında da paralı askerlerin arkasında Fransız hükümetinin olduğu belirtiliyor.

Söz konusu sahneler Afrikalı aktivistlerce sosyal medya platformlarında sık sık "Çok tanıdık sahneler Fransız askerleri Afrika'da yıllardır böyle yapıyor." notlarıyla paylaşıldı.

"Filmdeki bu sahnelerin arkasında ABD var"

Öte yandan Fransız gazeteci Bexon, ABD stüdyolarında çekilen filmin bu sahnelerinin arkasında Fransa'nın Afrika'daki varlığından rahatsız olan ABD'nin parmağının olabileceğine işaret etti.

Fransız basınındaki bazı haberlerde de Rusya'nın Fransız askerlerini benzer propagandayla gösterdiği değerlendirmeleri yapıldı.

Ağustos 2014'te Mali'de konuşlanan Fransız Barkhane Operasyonu'nu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bamako yönetiminin Paris ile ilişkilerinin gerilmesi üzerine haziran 2022'de sonlandırmak zorunda kaldı.