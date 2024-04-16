Fransa, Orta Doğu'da artan gerilimin "ağır ekonomik etkileri" olacağından endişeli

Fransız basınına konuşan Le Maire, Orta Doğu'da kötüleşen durumun ekonomi üzerinde yaratacağı olası etkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Le Maire, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Orta ve Yakın Doğu'da artan gerilimin "tüm dünyada ağır ekonomik etkileri" olacağını belirtti.

Kızıldeniz'de yaşanan saldırılara, Yakın ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma riskine ve Ukrayna'da devam eden çatışmaya değinen Le Maire, söz konusu olayların ekonomik büyüme üzerinde "korkunç etkileri" olacağını söyledi.

Gerçek ekonomik risklerin jeopolitik riskler olduğunu ifade eden Bakan, "Büyüme ve refah beklentileri jeopolitik gerçekler tarafından paramparça edilebilir." şeklinde konuştu.