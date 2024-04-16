Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2024 13:24

Fransa, Orta Doğu'da artan gerilimin "ağır ekonomik etkileri" olacağından endişeli

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede artan gerilimin "ağır ekonomik etkilerinden" endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa, Orta Doğu'da artan gerilimin "ağır ekonomik etkileri" olacağından endişeli
[Fotograf: AA]

Fransız basınına konuşan Le Maire, Orta Doğu'da kötüleşen durumun ekonomi üzerinde yaratacağı olası etkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Le Maire, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Orta ve Yakın Doğu'da artan gerilimin "tüm dünyada ağır ekonomik etkileri" olacağını belirtti.

Kızıldeniz'de yaşanan saldırılara, Yakın ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma riskine ve Ukrayna'da devam eden çatışmaya değinen Le Maire, söz konusu olayların ekonomik büyüme üzerinde "korkunç etkileri" olacağını söyledi.

Gerçek ekonomik risklerin jeopolitik riskler olduğunu ifade eden Bakan, "Büyüme ve refah beklentileri jeopolitik gerçekler tarafından paramparça edilebilir." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Fransa İran İsrail
Sıradaki Haber
İsrail harabeye çevirmişti: Şifa Hastanesi'nde toplu mezar bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımızın tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz
14:23
BAE'de şiddetli yağış: Uçak seferleri iptal edildi
14:21
İtalya, "Filistin devleti kurulması halinde barış için asker göndermeye" hazır
14:20
BM: Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda
14:09
Gelibolu Yarımadası tatilde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı
13:58
BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu: Gazze'deki abluka, hayal edilemeyecek insani felakete yol açtı
İzmir'in gürültücü deniz kuşu martılar
İzmir'in gürültücü deniz kuşu martılar
FOTO FOKUS
Ankara'da scooter kazası: 1 ağır yaralı
Ankara'da scooter kazası: 1 ağır yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ