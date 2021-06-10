Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bangui yönetiminin birçok defa siyasi olarak muhalefete ve ülkede büyük bir dezenformasyon kampanyasının hedefi olan Fransa’ya karşı tutum konusunda verdiği sözleri tutmadığı belirtildi.

Rusya’nın suçlanamayacağı ancak Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) bu kampanyada bir suç ortağı olduğu kaydedilen açıklamada, nisan sonunda Orta Afrika Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nda bulunan 5 Fransa askeri yardım çalışanının geri çekildiği, Gabon’daki OAC askerlerine yönelik askeri yardımın askıya alındığı ifade edildi.

Ülkedeki Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler (BM) askeri misyonlarına destek vermeyi sürdüreceği aktarılan açıklamada, OAC’ye yapılan 10 milyon euroluk bütçe yardımının da bir sonraki emre kadar dondurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, OAC halkını doğrudan etkileyen yaklaşık 6 milyon euroluk insani yardım projelerinin sürdürüleceği belirtildi.

Ülkede 2012’de patlak veren şiddet olaylarına Fransa, 2013-2016'da Sangaris Operasyonu’yla müdahalede bulunmuştu.

BM, OAC’ye yönelik silah ambargosundan muafiyet tanınan Fransa 2018’de OAC Silahlı Kuvvetleri'ne (FACA) 1400 saldırı tüfeği teslim etmiş, birkaç ay sonra da Rusya, Fransa’nın açtığı bu alana girerek FACA’ya silah yardımı yapmış ve ülkeye çok sayıda askeri eğitmen göndermişti.

Fransa, Rusya’nın OAC’ye gönderdiği askerlerin, Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'na bağlı paramiliterler olduğunu ileri sürerken, Moskova bu iddiayı yalanlıyor.