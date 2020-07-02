“Fransa’nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor” başlıklı yazıda, Libya konusunda Türkiye'yi eleştiren Fransa’nın Libya'da belirsiz bir oyun oynadığı ifade edildi.

“Macron, desteklediği Hafter püskürtülünce, Türkiye’ye saldırmaya başladı”

Yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükümetinin, Fransa’nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine Emmanuel Macron’un Türkiye’ye saldırmaya başladığı ifade edildi.

Püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter’in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı kaydedilen yazıda, Fransa'nın Libya’da yaratılmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığına işaret edildi.

“Fransa’nın muğlak bir duruşu var”

Fransa’nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediği belirtilen yazıda, “Bu nedenle Türkiye'nin elinde Fransa'nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. En önemlisi de Fransa, Hafter’in diğer destekçileri Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından işlenen ambargo ihlalleri konusunda sessiz kalıyor” yorumu yapıldı.

“Türkiye’nin ortaya çıkması, Fransız stratejisi aleyhine oldu”

Yazıda, “Fransa aslında bir yandan 2017 itibarıyla kendi ara buluculuğunu kurmaya çalışarak diğer taraftan Hafter’in askeri manevralarını teşvik ederek biraz fazla ince bir oyun oynamaya çalıştı. Türkiye'nin büyük imkanlarıyla ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi.” değerlendirmesi yapıldı.

“Fransa’nın müttefikleri Türkiye ve dostlarına düşmanlar”

Yazıda, “Paris’in Fransız silah endüstrisinin iki müşterisi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile fiili ittifakları var ve bu ülkeler Erdoğan’ın Türkiye’si ile Trablus hükümeti de dahil olmak üzere ‘dostlarına’ düşmanlar. Paris, Türkiye üzerindeki baskıyı artırarak Ankara ile düşman olma riskini alıyor.” denildi.

Yazıda, Fransa’nın Türkiye’ye parmak sallamak yerine kendi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği vurgulandı.