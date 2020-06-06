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Fransa: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Droukdal öldürüldü
[Fransa Savunma Bakanı Florence Parly | Fotoğraf: AA]
Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) lideri Abdelmalek Droukdal'in öldürüldüğünü açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve G5 Sahel ülkelerinin liderlerinin, Sahel bölgesinde terörle mücadele etme konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Fransız ordusunun ortaklarının desteğiyle 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Droukdal'in ve ona yakın isimlerin öldürüldüğünü duyuran Parly, bölgede DEAŞ'e karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.
Etiketler: fransa Mağrip El Kaidesi Abdelmalek Droukdal Florence ParlySon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 05:18
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