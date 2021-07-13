Fransız çimento şirketi Lafarge'ın, teröre verdiği destek nedeniyle açılan dava devam ediyor.

Fransız istihbaratı, yargıya önemli bir delil sundu. Buna göre istihbarat servisi, şirketin terör örgütü DEAŞ'a haraç ödediğini biliyordu.

Liberation gazetesinin özel haberi, çirkin ilişkiler ağını ortaya çıkardı.

Fransız istihbarat servisinin yargıya sunduğu Ağustos 2014 tarihli gizli notta, Lafarge'ın Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerine devam edebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Kirli ilişkiler ağı yargı önünde

Terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde şirkete ulaşım izni verdiği, bu iznin belli bir ücret karşılığı alındığı da ifade ediliyor.

Habere göre, anlaşma tarihinde Çelebiye'deki fabrika hala Lafarge'ın kontrolündeydi. Ancak daha sonra terör örgütü DEAŞ tarafından ele geçirildi.

Lafarge hakkında "terör örgütüne finansman sağlamak", "ambargoyu ihlal etmek" ve "işçilerin hayatını tehlikeye atmak" suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı. Şirket, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği açık destekle de tanınıyor.

Afrin'de Mehmetçik'in yerle bir ettiği PKK/YPG'nin tünellerinin, terör yuvalarının Lafarge sayesinde inşa edildiği biliniyor.

Şirketin terör örgütüne maddi kaynak sağladığı da daha önce ortaya çıkmıştı.