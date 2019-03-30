İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor. Bu yapılmazsa, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise yaptığı yazılı açıklamada, "Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor" ifadelerini kullanarak, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere’nin AB’den düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye anlatılamayacağını kaydetti.

Maas ayrıca, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) "her durum için" hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, anlaşmasız Brexit’in istenmeyen sonuçlarından korunmak için yasalar çıkardıklarını ve önlemler aldıklarını belirtti.

AB 10 Nisan'da zirve düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım" ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

Kaynak: AA