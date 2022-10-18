Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, düşen alım gücü. Fransızlar dar boğazda, nefes alamayacak duruma gelindi. Maaş artışı isteyen sendikalar meydanlara indi.

On binlerce kişinin hedefinde tek bir isim var Cumhurbaşkanı Macron. Onlar attıkları sloganlarla biz buradayız diyor. Tek beklentileriyse zamların geri, çekilip maaşlarının artırılması.



3 haftadır grevde olan rafineri çalışanlarının sendikası CGT, geçen hafta grevin kapsamını genişletme çağrısı yapmışı.



Çağrıya ulaşım, eğitim ve sağlık sektörlerinden olumlu yanıt geldi.

Protestolara katılan Fransız işçiler enflasyona yetişebilmeleri için maaşların artmasını ümit ediyor.

Kamu çalışanlarının da katıldığı iş bırakma eylemine, başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde 200 farklı noktada binlerce kişi katıldı.

Protesto gösterilerine yüzde 23 ile öğrencilerin yoğun katılımı dikkat çekti. Eğitim Bakanlığı'na göre, Fransa'da yüzden fazla lisede eğitim tamamen durdu.



Bir şeylerin değişeceğini umut eden protestocular, uzun zamandır zam talep ettiklerini dile getirdi.

Grev nedeniyle ulaşım ağlarında da büyük aksaklıklar meydana geldi. Ülke genelinde tren seferlerinin yarısı yapılmadı. Özellikle Paris’te, metro, otobüs ve tramvay ulaşımı durma noktasına geldi.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Deniz Kahraman