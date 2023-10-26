Fransa Gazze için hastane gemisi gönderdi

BFMTV'nin haberine göre, Tonnerre isimli hastane gemisi, dün yerel saatle 16.00'da Fransa'nın Toulon Limanı'ndan Gazze'ye hareket etti.

Geminin, İsrail'in hedef gözetmeyen ağır hava saldırılarında yaralananlar ile yakıt ve tıbbı malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'deki hastanelere destek sunacak.

İlk etapta hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlayacak gemi, ikinci etapta acil servis gibi faaliyet gösterecek.

199 metre uzunluğundaki geminin, iki ameliyathane, bir röntgen odası ve en az 69 yatak kapasitesi ile hizmet vermesi bekleniyor.

2007'den bu yana hizmet veren Tonnerre, kriz yönetimi, taşıma, tıbbi tahliye ve destek operasyonları için kullanılıyor.

Fransa, hastane gemilerini COVID-19 salgını döneminde deniz aşırı topraklarına göndermişti.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in su, elektrik, gıda ve yakıt girişine yönelik tam ablukası sürüyor.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle bölgedeki yıkım her geçen gün artarken, 2,3 milyon kişi temel gıda maddelerine erişim sağlayamıyor.