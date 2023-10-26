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Dünya
AA 26.10.2023 10:39

Gazeteciler Batı'nın iki yüzlü tavrına karşı seslerini yükseltiyor

Washington ve Avrupa ülkeleri, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef almasını görmezden geliyor. Gazze'de elektrik, su ve gıda kısıtlamasına sessiz kalıyor. Bu duruma dünya kamuoyunda tepkiler yükseliyor. Gazeteciler, Batı medyasının yanlı tutumunu eleştiriyor.

Gazeteciler Batı'nın iki yüzlü tavrına karşı seslerini yükseltiyor

ABD'nin Filistin konusundaki tavrı tepkilere yol açtı. Gazeteciler, medyanın objektifliğini tartışıyor.

İsrailli gazeteci Amira Hass, "Gazze'deki katliama sessiz kalmayın" mesajı verdi.

İsrail medyasından Gideon Levy, uluslararası medya aracılığı ile İsrail lehine düzenlenen kampanyayı hedef aldı.

"Çok işgal gördüm. İsrail'in işgalinden daha uzun sürenleri de gördüm. Ancak işgalcinin kendisini kurban olarak gösterdiği tek bir işgal görmedim. Tek kurban kendisiymiş gibi gösteriyor" dedi.

Hem batılı ülkelere bu konuda yöneltilen eleştiriler hem de Filistin'e destek gösterileri giderek artıyor.

Uzun yıllar CNN televizyonunda muhabirlik yapan Arwa Damon, "Medyada Gazze Şeridi'nde yaşananların yansımasını, insanlık dışı bir çılgınlığın ilanı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı makalesinde, son dönemde yaşananların; 11 Eylül sonrası Batı medyasının, özellikle Amerikan basınının tavrını hatırlattığını belirtti.

Bugün olanların, özellikle siyasilerin dili nedeni ile daha tehlikeli bir hale geldiğini vurguladı.

Sanat dünyası da katliama sessiz kalmadı.

Amerika, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinden aktivistler, sanatçılar, Washington'a karşı seslerini sosyal medyada yükseltti.

Başlattıkları kampanya ile İsrail'in Gazze'ye bir haftada 6 bin bomba atıldığını dile getirdi.

Biden yönetimine ateşkesi sağlaması için çağrı yaptı. Çocuk ölümlerinin durdurulmasını istedi.

Kampanyaya katılan pek çok isim var.

Susan Sarandon, Cate Blanchet, Mahershala Ali , Oscar Isacs , Sandra Oh ve Mark Ruffalo listedeki isimlerden...

Bir programdaki konuşması izlenme rekorları kıran Mısırlı komedyen Bassem Youssef da Batı'nın taraflı tutumunu sık sık dile getiriyor.

"İsrail, her zaman kendini mağdur gösteriyor, insanları kuşatma altına alıp 7/24 bombalıyor. Bu politika ile mücadele zor."
 

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