Dünya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü12 Kasım 2019 Salı 00:04 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 00:10
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın başlayacak BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı'nda konuşma yapmak üzere Paris'te bulunan Guterres ile Elysee Sarayı'nda görüştü.
Emmanuel Macron daha sonra, yarın başlayacak Paris Barış Forumu'na katılacak ve aralarında Kuzey Makedonya, Kamerun, Kongo, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerinin bulunduğu 30'a yakın lider için Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verdi.
UNESCO Genel Sekreteri Audrez Azoulay de yemeğe katıldı.
Guterres'in Paris Barış Forumu'na da katılması bekleniyor.
Kaynak: AA