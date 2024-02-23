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Dünya
BBC 23.02.2024 09:06

Fosilde 240 milyon yıllık 'ejderha' ortaya çıktı

Bilim insanları, Triyas dönemine ait 5 metre uzunluğunda bir su sürüngeninin, dikkat çekici derecede eksiksiz yeni bir fosilini ortaya çıkardı.

Fosilde 240 milyon yıllık 'ejderha' ortaya çıktı

Yaratığın geçmişi 240 milyon yıl öncesine dayanıyor ve son derece uzun boynu nedeniyle "ejderha" olarak adlandırılıyor.

İlk olarak 2003 yılında tanımlanan tür, Dinocephalosaurus orientalis olarak adlandırılıyor.

Bu muhteşem yeni fosil, bilim insanlarının bu tuhaf tarih öncesi canavarın tam anatomisini görmesine olanak sağladı.

Fosili inceleyen uluslararası ekibin bir parçası olan İskoçya Ulusal Müzeleri'nden Dr. Nick Fraser, bilim insanlarının onu ilk kez tam olarak görebildiklerini söyledi ve "çok tuhaf bir hayvan" olarak nitelendirdi.

Fosil, Çin'in güneyindeki antik kireçtaşı yataklarında keşfedildi.

Triyas veya Triyas dönemi, Mezozoyik Zaman'ın birinci alt bölümü olup yaklaşık 50 milyon yıl süren bir dönem.

Günümüzden 251.902 milyon yıl önce başlayıp 201 bin 36 milyon yıl önce sona erdiği kabul ediliyor.

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