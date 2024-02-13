Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.02.2024 17:48

FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 Filistinli kadının dünyadan izole edilerek çok zor şartlar altında adeta mezarlıkta yaşamaya mahkum edildiğini açıkladı.

FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadınlarla iletişim kurulamadığı ve avukatların ziyaretine de büyük kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Damon Hapishanesi'nde tutulan 24 yaşındaki Dina Huri'nin "Mezarlıklarda yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden uygulamalar nedeniyle bu yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için durumun çok daha zor olduğunu ifade etmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Çin'de pandaların kafesine nesne atan kişi ömür boyu parka giremeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
"Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı"
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi
18:41
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi
18:35
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir
18:29
Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak
18:44
Guterres'ten Gazze'deki açlığa vurgu
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ