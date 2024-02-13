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Dünya
AA 13.02.2024 17:45

Çin'de pandaların kafesine nesne atan kişi ömür boyu parka giremeyecek

Çin'de pandaların bulunduğu kafeslere nesne atma yasağını çiğneyen kişinin, Sichuan eyaletinde bulunan panda parkına girmesi ömür boyu yasaklandı.

Çin'de pandaların kafesine nesne atan kişi ömür boyu parka giremeyecek
[Fotograf: Reuters]

Çin'de Panda Üreme ve Araştırma Merkezinden yapılan açıklamada, kafese nesneler atan ziyaretçinin "dev pandaların zarar görmesine sebep olabilecek davranışı sebebiyle ömür boyu panda parkına girmekten menedildiği" bildirildi.

Ülkenin ulusal değeri olarak görülen pandaların "sıkı beslenme kuralları" bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, ziyaretçilerin bu konuda ihtiyatlı olması gerektiğine işaret edildi.

Sichuan'da bulunan 2 merkezde geçen sene toplam 34 panda doğmuştu.

Çin'in ulusal değeri pandalar

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de "panda diplomasisi" olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlamıştı.

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