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Dünya
AA 03.10.2024 18:48

Fırtına bulutlarında yeni bir tür gama ışını emisyonu saptandı

Norveç'in Bergen Üniversitesindeki araştırmacılar, gök gürültülü fırtına bulutlarında, sabit parıltılardan daha kısa süren yeni bir tür gama ışını emisyonu tespit etti.

Fırtına bulutlarında yeni bir tür gama ışını emisyonu saptandı

"Nature" dergisinde yayımlanan iki araştırmada, yüksek irtifada yapılan uçuşlar aracılığıyla gök gürültülü fırtınalar incelendi.

Araştırmalarda, gök gürültülü fırtınalarda tespit edilen yeni tür gama ışını emisyonunun, varlığı önceden bilinen gama ışın türlerinden daha sık görüldüğü saptandı.

“Gama ışını flaşı” adı verilen ışınların, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı gök gürültüsü radyasyonuna ilişkin eksik bir halkaya cevap niteliğinde olduğu ve şimşek üreten mekanizmalarla ilgili yeni bilgiler sağladığı belirtildi.

Kara deliklerin çevresinde bulunan gama ışınlarının, X ışınlarından daha kuvvetli olduğunu ifade eden araştırmacılar, söz konusu keşifle hava olayları ve yıldırımların oluşumu hakkında daha doğru ve zamanında öngörüler yapılabileceğini değerlendiriyor.

New Hampshire Üniversitesinden Joseph Dwyer, "Bu araştırmalar, alan için ezber bozan nitelikte" değerlendirmesini yaptı.

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