Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Rus askerlerinin, İHA’ların da desteğiyle Fırat’ın doğusundaki onuncu kara devriyesinin planlandığı şekilde tamamlandığı bildirildi.

Rasulayn-Kamışlı'da icra edilen onuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar katıldı.

Türk ve Rus askerleri 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı.

Kaynak: TRT Haber