Dünya
Fırat'ın doğusunda 10. kara devriyesi tamamlandı23 Kasım 2019 Cumartesi 13:18 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 13:26
Türk ve Rus askerlerinin, İHA'ların katılımıyla Fırat'ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Rus askerlerinin, İHA’ların da desteğiyle Fırat’ın doğusundaki onuncu kara devriyesinin planlandığı şekilde tamamlandığı bildirildi.
Rasulayn-Kamışlı'da icra edilen onuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar katıldı.
Türk ve Rus askerleri 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı.
Kaynak: TRT Haber