Cerablus ve Afrin'de ne olduysa, Fırat'ın Doğusu'nda da o olacak. Bölge önce terörden arındırılacak, ardından yeniden inşa edilerek bölge normalleştirilecek.

Cerablus'ta Türkiye'nin desteğiyle terörün izleri bir bir silindi

Cerablus uzun süre terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi. Fırat Kalkanı Harekatı ile 2 bin kilometrekarelik alanda 243 yerleşim birimi terörden arındırıldı. Çöken alt yapı onarıldı, teröristlerin harabeye çevirdiği sağlık ocağının yerine modern bir hastane yapıldı. Yerel meclisler oluşturuldu, yerel güçlerden güvenlik birimleri kurulan Cerablus, yeniden ayağa kalktı.

Terörden arındırılan Cerablus'ta halk artık huzur ve refah içinde yaşıyor. Detaylar @trthaber'de. https://t.co/JxNctN2K0r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2019

Azez ve Afrin'de önce asayiş sağlandı sonra yatırımlar geldi

Türkiye benzer uygulamayı Azez ve Afrin'de de hayata geçirdi. Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede asayiş sağlandı. Yatırımlarla savaşın izleri silindi, ibadet özgürlüğü yeniden sağlanarak okullar tekrar açıldı.

PKK/PYD'nin ABD desteğiyle işgal ettiği Rakka hayalet şehre döndü

Türkiye'nin Suriye halkı için verdiği diplomatik ve askeri mücadeleyle dünyaya örnek oldu ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek işgal ettiği Rakka'da bugün hala bir yaşam belirtisi yok. Demokrafik operasyonla farklı etnik ve dini gruplardan binlerce ailenin evinden edildiği Rakka, bir hayalet şehre döndü.

Bölge terör ve zulümden arındırılacak

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları askeri ve toplumsal alandaki başarılarıyla tarihe geçti. Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için artık gün sayılıyor. Türkiye bölgeyi sadece terörden arındırmayacak, Cerablus ve Afrin gibi Fırat'ın doğusundaki yerleşim alanlarına da şefkat elini uzatacak.

Kaynak: TRT Haber