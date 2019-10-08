İspanya Yüksek Mahkemesinin, yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargıladığı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili kararını ileriki günlerde açıklayacak olmasından dolayı Katalonya'da güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya'ya gönderileceği açıklanan takviye 750 polis ve 350 jandarmanın gruplar halinde yola çıktığı bildirildi.

İspanya ulusal polisi ve jandarmanın yasal yetkileriyle hareket edeceği ve Katalonya yerel polisiyle (Mossos d'Esquadra) koordinasyon içinde görev yapacağı belirtildi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin İçişleri Bakanı Miquel Buch, Katalonya'nın zorlu bir süreçten geçtiğini ve ileriki günlerde bunun daha da zorlaşabileceğini söyledi.

Buch, Katalan polisinin "her türlü olasılığa hazır" olduğunu ve "özgürlükleri, barışçıl birlikte yaşamı ve hakları garanti etmek için güvenliği sağlayacağını" ifade etti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, Yüksek Mahkemenin yargılanan 12 Katalan siyasetçi hakkında hapis cezası vermesi halinde "sivil direniş" adı altında halka sokağa çıkıp gösteri yapma çağrısında bulunuyor.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı işçi sendikaları da ekonomik gerekçelerle aldıkları genel grev kararını, mahkeme kararına denk getirmeye çalışırken, önceden 11 Ekim olarak açıklanan grev tarihini 18 Ekim'e aldı.

Kaynak: AA