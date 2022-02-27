Finlandiya, Ukrayna'ya yardımları artırma kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, Finlandiya Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve 2 acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman gönderecek. Ülke, gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında da bulunacak.

Finlandiya, 17 ve 24 Şubat'ta Ukrayna'ya toplam 14 milyon euroluk mali destek yardımında bulunmaya karar vermişti.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı almıştı.