Finlandiya'daki kürk çiftliklerinde düzenli virüs kontrolü yapılacak

Finlandiya Gıda Otoritesince yapılan açıklamada, ülke genelindeki kürk çiftliklerinde virüs durumunun izleneceği belirtildi.

Şimdiye kadar kürk çiftliklerinin bu şekilde kontrol edilmesi, salgın şüphesiyle başlatılan hayvan koruma denetimleri sırasında yapılıyordu. Yeni uygulama, kürk çiftliklerinde kuş gribi salgınlarının görülmeye başlandığı bir döneme denk geliyor.

Ağustos başında yetkili makam, virüsün tespit edildiği tesislerde on binlerce vizonun itlaf edilmesini emretmişti.

Ülkedeki yaklaşık 400 kürk çiftliğinin kapsamlı incelemesi tamamlandıktan sonra bağımsız virüs kontrollerine başlanması planlanıyor.

Geçen hafta Finlandiya'da ilk kez yabani hayvanlarda kuş gribi tespit edildiği bildirilmişti.