Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili TRT’ye özel açıklamalarda bulundu.

3’lü muhtıraya bağlı olduklarının altını çizen Kaikkonen, "Türkiye bize güvenebilir" dedi:

"Madrid’de imzalanan 3’lü muhtıraya bağlıyız. Finlandiya terörizme karşı çalışma ve savaşma konusunda kararlı. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Türkiye, 3’lü muhtıranın yerine getirilmesi konusunda bize güvenebilir."

Kaikkonen, Madrid'de Türkiye, İsviçre ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıra kapsamında bazı ilerlemeler sağlandığını vurguladı.

"Türkiye ile büyük ilerleme kaydettik"

Yeni adımların yolda olduğunu söyleyen Bakan, açıklamalarına şu sözlerle devam ett:

"Türkiye ile büyük ilerleme kaydettik. Ne zaman daha ileriye gideceğimiz, Türkiye'nin kararı. NATO'ya üyelik sürecinde yakın zamanda daha da ilerleme kaydedeceğimizi umuyorum. NATO'ya ne kadar erken üye olabilirsek bizim için o kadar iyi. Amacımız bu."

Kaikkonen, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için de iyi olacağını ifade etti.