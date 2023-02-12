Marin, Almanya'nın ihracat izni verdiği Leopar tanklarının durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Marin, Rusya ile sınırdaş oldukları gerekçesiyle Finlandiya'nın durumunun diğer ülkelerden "biraz farklı" olduğuna işaret ederek Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz bir karara varılmadığını kaydetti.

Finlandiya, NATO'ya İsveç'le aynı anda katılmak istiyor

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmayı hedeflediğini yineleyen Marin, "Türkiye ve Macaristan'ın kararlarına etki edemeyiz. Onlara İsveç ile aynı anda NATO'ya katılmak istediğimizi söyledik. Önce Finlandiya'nın katılması, İsveç'in lobide beklemesi için bırakılması, NATO'nun savunma planlaması açısından sorunlu olur." ifadelerini kullandı.