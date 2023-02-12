Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya, Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda kararını vermedi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ihracat lisansı alınan Almanya menşeli Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.
Marin, Almanya'nın ihracat izni verdiği Leopar tanklarının durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.
Marin, Rusya ile sınırdaş oldukları gerekçesiyle Finlandiya'nın durumunun diğer ülkelerden "biraz farklı" olduğuna işaret ederek Leopar tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz bir karara varılmadığını kaydetti.
Finlandiya, NATO'ya İsveç'le aynı anda katılmak istiyor
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmayı hedeflediğini yineleyen Marin, "Türkiye ve Macaristan'ın kararlarına etki edemeyiz. Onlara İsveç ile aynı anda NATO'ya katılmak istediğimizi söyledik. Önce Finlandiya'nın katılması, İsveç'in lobide beklemesi için bırakılması, NATO'nun savunma planlaması açısından sorunlu olur." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Finlandiya İsveç
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