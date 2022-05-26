Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya Başbakanı Ukrayna'da
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, savaşın derin izlerinin görüldüğü Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerine ziyarette bulundu.
Irpin Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Finlandiya Başbakanı Marin'in, şehirde incelemelerde bulunduğu, ayrıca yerel yetkililerle şehrin yeniden onarılmasına yönelik yardım meselelerini görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kiev yakınlarındaki Buça ve Irpin şehirleri, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerini taşımasıyla dikkati çekiyor.
Etiketler: Finlandiya Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz