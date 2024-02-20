Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2024 11:14

Finlandiya Başbakanı Orpo, topraklarında ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç olmadığını söyledi

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, ülke topraklarında ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç olmadığını belirtti.

Finlandiya Başbakanı Orpo, topraklarında ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç olmadığını söyledi
[Fotograf: Reuters]

Orpo, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Orpo, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silahları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor." yanıtını verdi.

NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a 4 Nisan 2023'te katılan Finlandiya, Aralık 2023'te ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çekmiş, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan ağ oluşturduklarını kaydetmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 83,47 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
İsrail'in Filistin'e saldırıları bölge ekonomisini çıkmaza sürüklüyor
12:14
Seçim takvimi işliyor
12:08
Depremde "ölü" olarak görüldüğü nüfus kaydı düzeltildi
12:03
TEI ihracatını 100 milyon dolar artırmayı hedefliyor
11:54
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 18 gözaltı
12:01
Hatay'ın tarihine ışık tutan koleksiyon Türk Tarih Kurumuna emanet
Yaban keçileri aç kalmasın diye dağlık alana atla yem taşıdılar
Yaban keçileri aç kalmasın diye dağlık alana atla yem taşıdılar
FOTO FOKUS
TEİ'nin ürettiği PD170 İHA motorunun ilk ihracatı yapıldı
TEİ'nin ürettiği PD170 İHA motorunun ilk ihracatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ