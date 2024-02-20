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Dünya
AA 20.02.2024 10:33

Brent petrolün varil fiyatı 83,47 dolar

Cuma günü 83,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 83,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,37 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 83,47 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve Çin'in petrol talebini artıracak ekonomik adımlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldıklarını açıklamasıyla dünkü seansı son üç haftanın en yüksek seviyesinde kapatan Brent petrol, yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle güne düşüşle başladı.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), gayrimenkul sektörünü canlandırmak ve kronikleşen deflasyon eğilimini aşmak amacıyla attığı son adımların dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede petrol talebini artıracağı beklentileri de fiyatların yükselişini destekliyor.

Gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma, son 2 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerinde başında yer alıyor.

Fed'in politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağı ve bunun petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Yatırımcılar, yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklara odaklandı. Analistler, söz konusu tutanakların bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları vereceğini, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtiyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 83,51 ile 83,53 dolar aralığının direnç, 83,41 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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