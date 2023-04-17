Financial Times: Türkiye, doğalgaz keşfi sonrası ilk teslimatını yapmaya hazırlanıyor

Financial Times, Türkiye'nin, büyük Karadeniz doğalgaz keşfi kapsamında ilk teslimatı yapacağını yazarken, "Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi" ifadesini kullandı.

Tesiste üretilen gazın bir kısmının ihraç edileceği belirtilerek, Avrupa gaz piyasasının bu noktada iyi bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Kıtadaki birçok ülkenin, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımların ardından Rus gazında kesintilerle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Melih Han Bilgin'in açıklamalarına da yer verilen haberde keşiften yaklaşık üç yıl sonra, Sakarya doğal gaz sahası geliştirmesine geçiş yapılacağı yazıldı.

Karadeniz'deki gaz rezervinin, Türkiye'nin bu alandaki ithalatına karşı önemli bir destek haline geldiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

Türkiye büyük bir enerji ithalatçısı ve tükettiği gazın neredeyse tamamı yurt dışından geliyor. Bu da Sakarya projesini ülkenin enerji sektörü için önemli bir destek haline getiriyor.

Merkez bankası verilerine göre, Türkiye'nin petrol, gaz ve diğer ürünleri içeren net enerji ithalatı geçen yıl 80 milyar dolardı ve bu, cari işlemler açığındaki artışın büyük bir nedeni.

Eylül ayında yedi kuyu daha faaliyete geçtiğinde günde 10 milyon metreküp gaz üretimi başlayacak. Bu, Türkiye'nin geçen yılki toplam gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ediyor.

Projenin ilk fazı için 1,8 milyar dolar harcayan Türkiye Petrolleri, önümüzdeki yıllarda üretimini artırmayı planlıyor. Üretim, tam kapasite çalıştığında günde 40 milyon metreküpe ulaşacak.



