Beyaz Perde'de yaşanan talihsiz set kazaları 1915 yılına kadar uzanıyor.

"Tutsak" filminde gerçek mermilerle kapıya ateş açılan sahnenin ardından, Tüfeklerden birinde kalan mermi, ateş almış ve oyunculardan biri başından vurulmuş, hayatını kaybetmişti.

1982 yapımı "Alacakaranlık Kuşağı" filminin yapımında da gece çekimleri sırasında helikopter düşmüş, Aktör Vic Morrow ve iki Vietnamlı çocuk hayatını kaybetmişti.

Filmin yönetmeni John Landis; 6 ve 7 yaşlarındaki çocukların ölümü ile ilgili cinayetle suçlanmıştı.

Bruce Lee'nin oğlu da sette hayatını kaybetti

Film setinde meydana gelen bir başka kaza Bruce Lee'nin oğlunun ölümüne neden oldu.

"Karga" filminde, Brandon Lee de boş sanılan silahın ateşlenmesiyle 28 yaşında hayatını kaybetti.

Bir diğer ölümlü kaza da meşhur "Batman" filminin setinde yaşandı. Film için özel tasarlanan Batmobil isimli aracın kaza yapması sonucu dublör Conway Wickliffe hayatını kaybetmişti.

Atlayıcı filminde set çökmüştü

2008 yapımı "Atlayıcı" adlı filmin Kanada'daki çekimleri sırasında donmuş toprak ve buzdan oluşan set çökmüştü. 56 yaşındaki set kostümcüsü hayatını kaybetmişti.

Yakın dönemde de 2016 tarihli Deadpool filminin çekimleri de ölümlü bir kazaya sahne oldu. Bir akrobasi çekimi sırasında motosikletin kontrolünü kaybeden kadın dublör, binanın penceresine çarpıp hayatını kaybetmişti.