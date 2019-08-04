İsrail Haaretz Gazetesi'nin haberinde, İsrail Eğitim Bakanlığının, fanatik Yahudi haham Yitzchak Ginsburgh'a perşembe günü "Tevrat ve Bilgelik" ödülü vereceği aktarıldı.
Haberde, Ginsburgh'un, "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı"nı gerçekleştiren fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in en büyük destekçilerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Gazete, ödül törenine İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz ile Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın da katılacağını bildirdi. .
Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te gerçekleştirdiği ve tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA