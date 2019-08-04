Trablus merkezli Genel Elektrik Şirketinden yapılan açıklamaya göre, silahlı gruplar 4 elektrik santraline saldırı düzenledi.

Saldırı nedeniyle ez-Zaviye, el-Harşe, el-Cemil ve el-Uceylat kentleri ile Sırman kentinin güneyinde elektrik kesintisi oldu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına göre, Trablus çevresinde 4 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadarki çatışmalarda 1093 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA