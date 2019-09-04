Batı Şeria'daki El-Bire kentinde bulunan ICRC ofisi önünde toplanan göstericiler, komitenin açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara yeterli destek vermemesine tepki gösterdi.

Ellerinde tutukluların fotoğraflarını taşıyan Filistinliler, ICRC ofisinin girişini kapatarak kurum ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Göstericilerden Tala Nasır, "Bugün burada komitenin kayıtsızlığını protesto etmek için toplandık. Komitenin artık açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması için işgalcilere baskı yapma konusundaki rolünü üstlenmesi gerekiyor." dedi.

Nasır ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan Filistinlilerin bazılarının hayati tehlikesi olduğunu vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 200 Filistinlinin, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamada, 9 Filistinli tutuklunun hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu bildirmişti.

İdari tutukluluk nedir?

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA