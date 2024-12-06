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Dünya
AA 06.12.2024 21:50

Filistinliler, İsrail'in yıktığı Gazze'deki Faruk Camisi'nin enkazında cuma namazı kıldı

Filistinliler, İsrail ordusunun bombaladığı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Faruk Camisi'nin enkazında cuma namazını eda etti.

Cuma namazı için enkazın etrafında toplanan Filistinliler, namazdan önce caminin moloz ve yıkıntılarını temizledi.

Hutbede, İsrail soykırımı karşısında kararlılık, sabır ve dayanışma çağrısında bulunulurken Arap ve İslam ülkelerine de Gazze Şeridi halkına gıda, su ve ilaç gibi temel yardımlar sağlamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında 819 cami tamamen yıkılırken saldırılarda 153 cami ciddi şekilde hasar gördü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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