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Dünya
AA 06.12.2024 21:19

Libya'nın batısında şiddetli yağışların oluşturduğu selde 2 kişi kayboldu

Libya'nın batısındaki Beni Velid kentinde İlk Yardım ve Ambulans Servisine mensup iki kişinin şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirildi.

Libya'nın batısında şiddetli yağışların oluşturduğu selde 2 kişi kayboldu

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, Beni Velid kentinden Terhune kentine kurtarma çalışmalarına katılmak için servisin iki çalışanının yola çıktığı belirtildi.

Servis mensubu iki kişinin Beni Velid ve Terhune kenti arasındaki vadide sel sularına kapılarak kaybolduğu kaydedildi.

Başta başkent Trablus olmak üzere Misrata, Terhune, Zliten ve Beni Velid kentlerinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve su birikintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Trablus Üniversitesinde eğitime ara

Trablus'un çeşitli bölgelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yolda bırakılan araçlar sel suları altında kaldı.

Trablus Üniversitesi olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

Terhune Devlet Hastanesini sel suları bastığı için hizmet dışı kaldığı, hastanenin yeniden hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Terhune'de çok sayıda evin bodrum katlarını sel sularının bastığı, İlk Yardım ve Ambulans Servisi ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada da, Ras Cedir'den (Tunus sınırı) Misrata'ya kadar uzanan bölgede rüzgarın şiddetinin 60 kilometre hıza kadar ulaşabileceği konusunda uyarı yapıldı.

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