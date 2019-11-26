Filistinli grupların çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Tulkerm kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te düzenlenen gösterilere onlarca kişi katıldı.

İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA