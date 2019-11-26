Pakistan'da askeri personeli taşıyan otobüs kaza yaptı: 9 ölü26 Kasım 2019 Salı 14:35 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 14:38
Pakistan'da izne giden deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlerde, polis yetkilisi Bela Cemil Baloç, ülkenin güneyindeki Ormara kentinden Karaçi'ye giden, deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüste 38 kişinin yolculuk yaptığını söyledi.
Otobüsün, keskin virajların bulunduğu Buzi Top bölgesinde teknik arıza nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını dile getiren Baloç, kaza sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Baloç, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ölü ve yaralılar bölgedeki hastaneler ile askeri hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA