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Dünya
TRT Haber 09.11.2023 21:27

Filistinli kız, babasının cansız bedeninin başında haykırdı: Senin gibi güçlü olacağım

Gazze'deki İsrail katliamı, çocukları ebeveynlerinden koparıyor. Filistinli kız İsrail bombardımanında hayatını kaybeden babasına seslendi. "Senin gibi güçlü olacağım" dedi.

İsrail'in sınır tanımaz katliamları aileleri parçalıyor. Çocuklar babalarını, anneler evlatlarını kaybediyor.

Babasını İsrail saldırılarında kurban veren Filistinli kız da dramın bir parçası. Yüreği paramparça, cümleleri, vicdanları yaraladı. "Babam şehittir" diye haykırdı. Ona son kez sarıldı...

Babasını kaybetmenin derin acısını yaşıyordu. O tarifsiz acıya rağmen güçlüydü:

"Kimse çığlık atmasın. Tam tersine babam ödül kazandı. Biz kazanamadık, biz ödülü kaybettik. Babam güçlüydü. Şehit olmadan önce bize Kur'an-ı Kerim'i ezberletti, bana hediye verdi."

Cansız bedeninin baş ucunda babasına seslenişi yürekleri yaktı. "Senin gibi güçlüyüm" dedi.

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Filistinli kız, babasının cansız bedeninin başında haykırdı: Senin gibi güçlü olacağım
Filistinli kız, babasının cansız bedeninin başında haykırdı: Senin gibi güçlü olacağım
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