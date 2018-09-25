Filistinli kadın tutuklulardan İsrail’e ‘kamera’ tepkisi

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail cezaevi yönetiminin, kadın tutukluların, kamera kaydının durdurulması talebine henüz yanıt vermediğini belirtti.

İsrail yönetiminin, başta kadın tutuklular olmak üzere tüm tutuklulara baskıyı sürdürdüğünü dile getiren Faris, "Cezaevi yönetimi, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın tutuklulara baskı yapmak için kurduğu komisyonun, avludaki gözetleme kameralarının açılmasını da içeren önerilerini uygulamaya başladı." dedi.

Faris, cezaevi yönetiminin, tutuklulara yönelik baskılarını artırabileceğini ve bunun hayatın her yönüne dokunulabileceğini sözlerine ekledi.

Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine de İsrail cezaevlerinde kaygılı bir durumun hakim olduğunu vurguladı.

Hiçbir olumlu yanıt alınamadı

İsrail hapishanelerindeki erkek tutukluların kadın tutuklularla dayanışma için, yemeklerin cezaevi yönetimine iadesinin de içinde bulunduğu tırmandırma adımları atmaya başladığını belirten Serahine, İsrail makamlarının kararı uygulamaya devam ettiğinin görüldüğünü ve tutukluların hiçbir olumlu yanıt almadığını dile getirdi.

Avludaki kameraların birkaç yıl önce yerleştirildiğini, gösteriler sonrası üzerlerinin örtüldüğünü ve son zamanlarda yeniden çalıştırıldığını aktaran Serahine, kameraların 5 Eylül'de çalıştırılmaya başlanmasından beri kadın tutukluların avluya çıkmadığını sözlerine ekledi.

Tutuklular avluya çıkmayı reddediyor

Filistinli kadın tutuklular daha önce İsrail'le anlaşarak kameraların üzeri kumaş parçasıyla örtülerek görüntü alınmasını engellemişti. İsrail cezaevi yönetimi ise 5 Eylül'de tekrar görüntü almaya başlamıştı. Bu uygulamaya tepki olarak kadın tutuklular avluya çıkmayı reddediyor.

İsrail hapishanelerindeki 52 Filistinli kadın tutukludan 32'si HaSharon cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA