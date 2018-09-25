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Filistin Devlet Başkanlığı’ndan BM Genel Kurulu açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Mahmud Abbas’ın Perşembe günü BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın barış için son fırsat olacağını belirtti.

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Filistin Devlet Başkanlığından BM Genel Kurulu açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne basın açıklaması yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Rudeyne, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasının, yol ayrımı niteliğinde olacağını, Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sorunlarla yüzleşme konusunda yeni bir merhaleye hazırlık teşkil edeceğini ifade ederek, "Abbas'ın perşembe günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, barış için son fırsat olabilir." dedi.

“Kudüs olmaksızın bir çözüm olamaz”

Abbas'ın konuşmasının, bölgedeki ve dünyadaki olayları derinden etkileyecek kapsamlı ulusal stratejik bir vizyonu içerdiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Kudüs ve mukaddes değerler olmaksızın bölgede adil ve daimi bir barış olamaz, Kudüs olmaksızın bir çözüm olamaz. Bölge ise istikrarsızlık ve sonu gelmeyen savaş dairesi içinde kalacaktır." diye konuştu.

Abbas’ın konuşma yapması bekleniyor

Ebu Rudeyne, Filistin halkı ve yönetiminin kabul etmediği, uluslararası ve Arap meşruiyetine bağlı olmayan herhangi bir anlaşma, karar ya da prosedürün meşruiyetinin olmadığının altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, BM 73. Genel Kurulu'nda perşembe günü konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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