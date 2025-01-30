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Dünya
AA 30.01.2025 18:22

Filistinli esirler Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze Şeridi’ne ulaştı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesine ulaştı. Filistinli esirler Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi’nde yakınlarına kavuştu.

Filistinli esirler Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze Şeridi’ne ulaştı
[Fotograf: AA]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirler Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze Şeridi’ne ulaştı.

Filistinli esirler Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi’nde yakınlarına kavuştu.

Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

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