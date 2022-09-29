Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Filistinli çocuğun ailesi, 7 yaşındaki Reyyan'ın İsrail askerlerinden kaçarken düştüğünü söyledi.

İsrail ordusu "çocuğun ölümüyle askerlerin ilişkisinin olmadığını" savundu

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın Takua köyü yakınında bazı Filistinlilerin yakınlardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerindeki sivillere taş attığı, bunun üzerine askerlerin Takua köyüne kaçan Filistinli şüphelileri yakalamak için arama başlattığı ifade edildi.

Köydeki arama süresince "herhangi bir çatışma olmadığı, toplumsal olaylara müdahale yöntemi veya gerçek mermi kullanılmadığı" kaydedildi.

Açıklamada, köyde Filistinli bir çocuğun öldüğü bilgisinin kendilerine ulaştığı ancak "ilk soruşturmaya göre ordunun köydeki arama faaliyeti ile çocuğun trajik ölümü arasında ilişkili bulunmadığı" ileri sürüldü.

İsrail ordusundan adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise arama çalışmaları sırasında askerlerin, çocuklarının olaya karışıp karışmadığını öğrenme gerekçesiyle bazı ebeveynleri sorguladığını aktardı.