Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da bir ilkokulu bastı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir ilkokula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri darbetti.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinden oluşan bir birlik, El Halil’in Eski Şehir bölgesinde yer alan El-Haciriyye İlkokuluna baskın düzenledi.
Askerlerin, 2 öğrenciyi okuldan zorla alarak saatlerce gözaltında tuttuğu duyuruldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin, okula baskın yapmalarını ve sınıflara girmelerini engellemeye çalışan öğretmen ve öğrencilere saldırarak bazılarına biber gazı sıkması büyük tepki çekti.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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