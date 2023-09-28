Filistin'in en büyük fuarı Expo 2023, kapılarını ziyaretçilere açtı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, açılış konuşmasında, Nablus kuşatmasını kırma zamanının geldiğini söyledi.

"Kuşatmanın şarkılarla ve dileklerle değil, böyle bir fuarla, birlik olarak ve pazarların tüm Filistinlilere açık olmasıyla kırılacağını" kaydeden Iştiyye, "Bu fuar kuşatmayı kırmanın ilk adımıdır. Nablus'un yeniden Filistin ekonomisinin başkenti olmasını istiyoruz. Nablus, tarih boyunca işgalcilere unutamayacakları dersler vermiştir." diye konuştu.

Nablus Sanayi ve Ticaret Odası Sözcüsü Yasin Duveykat da 30 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen fuara Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde hizmet ve imalat sektörlerinden 120 şirketin katıldığını belirterek, "Fuarda sanayi sektörü güçlü bir şekilde yer alıyor." ifadesini kullandı.

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"Nablus'u Filistin ekonomisinin başkenti olarak canlandırmak için çalışıyoruz"

Duveykat, Nablus Ticaret Odası'nın, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden bu yana, Nablus'u Filistin ekonomisinin başkenti olarak yeniden canlandırmak için diğer ilgili kurumlarla ortaklaşa çalıştığını kaydetti.

İsrail'in, kentin girişlerine askeri bariyerler yerleştirerek halkın hareketini engellediğini ve bunun da kentteki ticari faaliyetlerin yüzde 70 oranında azalmasına yol açtığını aktaran Duveykat, "İnsanlara Nablus'un güvenli olduğunu, ziyaret edebileceklerini, kentte alışveriş yapabileceklerini ve restoranlarında yemek yiyebileceklerini anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Sanayi ve Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, fuarın amacının gelecek vaat eden sanayi sektörünü teşvik etmek olduğu kaydedilirken Expo 2023'ün aynı zamanda tüketiciyi Filistin ürünleriyle tanıştırmak için de bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

"Fuar İsrail kuşatmasını kırmanın başlangıç noktası"

Expo 2023 katılımcısı ve şekerleme firması sahibi Mecdi Ebu Salha da yaptığı açıklamada, "Birkaç aydır Nablus, kentteki ekonomik hayatı etkileyen İsrail kuşatması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor." dedi.

Ebu Salha, fuarın İsrail kuşatmasını kırmanın başlangıç noktası olmasını arzuladığını söyledi.

Filistin'deki en büyük ekonomik etkinlik olan fuarı Batı Şeria ve İsrail'in 1948'de işgal ettiği bölgeden onbinlerce Filistinlinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Aylardır Batı Şeria, İsrail ordusunun Filistin köy ve kasabalarına yönelik yerleşimci saldırılarına ve ciddi bir gerilime maruz kalıyor.

Nablus kenti yaklaşık bir yıldır, Filistinli silahlı grup "Aslanların İni" mensupları başta olmak üzere aranan kişileri takip bahanesiyle İsrail'in askeri operasyonlarına tanık oluyor.