Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başlattığı soruşturmayla ilgili Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, bunun uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu aktarıldı ve "Filistin’in ve Filistin halkının talep ettiği, hak ettiği barışın vazgeçilmez temelleri olan adalet ve hesap verebilirliği sağlama yönündeki yorulmak bilmeyen çabasına hizmet ediyor" denildi.

"Soruşturma hızlı şekilde sonuçlandırılmalı"

İhtiyaç duyulması halinde Filistin yönetiminin UCM'ye yardıma hazır olduğu ve soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin liderleri tarafından Filistin halkına karşı işlenen suçlar, sürekli, sistematik ve yaygındır" ifadeleri kullanıldı.

Başsavcı Bensouda, 13 Haziran 2014'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.