Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "İsrail'in kararını reddediyoruz. Bu kararı asla kabul etmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Rudeyne, İsrail'in söz konusu kararının, uluslararası toplumun gözetiminde imzalanan anlaşmalara karşı olan yükümlülüğünden vazgeçmesi anlamına geldiğine dikkati çekerek, karara karşı uluslararası toplumun net tavır sergilemesi ve TIPH'nin görevine devam etmesine izin vermesi için İsrail hükümetine baskı uygulanmasını istedi.

Rudeyne, İsrail'in bölgede kaos ve gerilimi tırmandırma konusunda ısrar ettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanlığına ait Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Bize karşı çalışan uluslararası bir gücün varlığına izin vermeyeceğiz." ifadesine yer verilmişti.

Uzun zamandır İsrail'in hedefindeki TIPH'nin görev süresi bu ay sonunda bitiyor.

Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyordu.

TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

Kaynak: AA