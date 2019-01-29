Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na erişim talebine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ''Üye ülkeleri insan hakları mekanizmalarıyla iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz.'' dedi.

Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği bildirilmişti.

BM raportörünün Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: AA